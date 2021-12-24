«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Триппьеру в клубе Тедеско

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Тайлер Адамс входит в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед», который рассматривает американского футболиста в качестве альтернативы футболисту мадридского «Атлетико» Кирану Триппьеру. Об этом сообщает The Athletic.
22-летний Адамс выступает за немецкую команду с 2019 года, перейдя из «Нью-Йорк Ред Буллз». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Германии, Лиги чемпионов и Кубка Германии, не отметившись голевыми действиями. Контракт американского футболиста истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года делал предложение по трансферу защитника «Атлетико» Триппьера, но испанский клуб отклонил сделку.
Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 24 декабря 2021
-
23:46
-
23:39
-
23:28
-
23:28
-
23:20
-
23:12
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:35
-
22:07
-
21:37
-
21:26
-
21:15
-
20:48
-
20:30
-
20:08
-
19:45
-
19:43
-
19:25
-
19:07
-
18:56
-
18:44
-
18:20
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
16:51
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:21