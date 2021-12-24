«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Триппьеру в клубе Тедеско

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Тайлер Адамс входит в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед», который рассматривает американского футболиста в качестве альтернативы футболисту мадридского «Атлетико» Кирану Триппьеру. Об этом сообщает The Athletic.



22-летний Адамс выступает за немецкую команду с 2019 года, перейдя из «Нью-Йорк Ред Буллз». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Германии, Лиги чемпионов и Кубка Германии, не отметившись голевыми действиями. Контракт американского футболиста истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.



Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года делал предложение по трансферу защитника «Атлетико» Триппьера, но испанский клуб отклонил сделку.

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