Анчелотти назвал Крооса, Модрича и Каземиро лучшими полузащитниками мира
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащите «королевского клуба».
«Кроос, Каземиро и Модрич образуют лучшую полузащиту в мире. У них столько опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. Они хорошо друг друга дополняют», – приводит слова Анчелотти AS.
На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка. «Атлетик», в свою очередь, остался на 10-м месте, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Хетафе», а «Атлетик» проведёт матч с «Осасуной».
Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Реал» — «Севилья»:
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