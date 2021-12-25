Анчелотти назвал Крооса, Модрича и Каземиро лучшими полузащитниками мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащите «королевского клуба».



«Кроос, Каземиро и Модрич образуют лучшую полузащиту в мире. У них столько опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. Они хорошо друг друга дополняют», – приводит слова Анчелотти AS.

На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка. «Атлетик», в свою очередь, остался на 10-м месте, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Хетафе», а «Атлетик» проведёт матч с «Осасуной».

Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Реал» — «Севилья»:

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