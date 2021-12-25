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В «Реале» остался только один зараженный коронавирусом футболист: остальные выздоровели

В «Реале» остался только один зараженный коронавирусом футболист: остальные выздоровели
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Список переболевших коронавирусом футболистов мадридского «Реала» продолжает расширяться. Тесты на Covid-19 уже шести игроков дали отрицательный результат.

В список тех, кому будет разрешено вернуться к тренировкам, сейчас входят вратарь Андрей Лунин, защитники Давил Алаба и Марсело, полузащитники Иско и Лука Модрич, а также нападающий Гарет Бэйл, сообщает Marca.

Ранее негативный тест на коронавирус сдал и Давиде Анчелотти — сын и первый помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Таким образом статус футболиста с положительным тестом в «Реале» имеет только полузащитник Марко Асенсио, который, как ожидается, также вскоре вернется в строй.

Возобновить тренировки после рождественских каникул «Реал» планирует в следующую среду, 29 декабря.

Яркие моменты матча 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» победил «Атлетик».

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