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Тренер сборной Польши привлёк внимание ещё одного бразильского клуба

Тренер сборной Польши привлёк внимание ещё одного бразильского клуба
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51-летний португальский специалист Паулу Соуза, возглавляющий сборную Польши, является претендентом на пост главного тренера бразильского «Интернасьонала». Об этом сообщает Globo Esporte.

Ранее из бразильского клуба был уволен Диего Агирре и теперь «Интернасьональ» готов предложить португальцу 2-летний контракт. Ранее сообщалось, что Соуза проводил встречу о потенциальной работе с другим клубом из Бразилии – «Фламенго», однако в последствии они решили сосредоточиться на кандидатуре экс-тренера «Бенфики» Жорже Жезуша.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.

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