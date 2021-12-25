Тренер сборной Польши привлёк внимание ещё одного бразильского клуба

51-летний португальский специалист Паулу Соуза, возглавляющий сборную Польши, является претендентом на пост главного тренера бразильского «Интернасьонала». Об этом сообщает Globo Esporte.
Ранее из бразильского клуба был уволен Диего Агирре и теперь «Интернасьональ» готов предложить португальцу 2-летний контракт. Ранее сообщалось, что Соуза проводил встречу о потенциальной работе с другим клубом из Бразилии – «Фламенго», однако в последствии они решили сосредоточиться на кандидатуре экс-тренера «Бенфики» Жорже Жезуша.
Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.
- 25 декабря 2021
-
05:57
-
05:52
-
05:45
-
04:45
-
04:39
-
04:23
-
02:57
-
01:58
-
01:39
-
00:41
-
00:32
-
00:26
-
00:11
- 24 декабря 2021
-
23:46
-
23:39
-
23:28
-
23:28
-
23:20
-
23:12
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:35
-
22:07
-
21:37
-
21:26
-
21:15
-
20:48
-
20:30
-
20:08
-
19:45
-
19:43
-
19:25
-
19:07
-
18:56