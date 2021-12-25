Тренер сборной Польши привлёк внимание ещё одного бразильского клуба

51-летний португальский специалист Паулу Соуза, возглавляющий сборную Польши, является претендентом на пост главного тренера бразильского «Интернасьонала». Об этом сообщает Globo Esporte.

Ранее из бразильского клуба был уволен Диего Агирре и теперь «Интернасьональ» готов предложить португальцу 2-летний контракт. Ранее сообщалось, что Соуза проводил встречу о потенциальной работе с другим клубом из Бразилии – «Фламенго», однако в последствии они решили сосредоточиться на кандидатуре экс-тренера «Бенфики» Жорже Жезуша.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.



Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.