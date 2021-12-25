Кан: «Бавария» могла расслабиться в матче с «Барселоной», но вместо этого она разнесла их

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о менталитете команды, объяснив свою позицию на примере матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (3:0).

«Меня всегда поражал менталитет нашей команды. Возьмём, к примеру, домашнюю игру с «Барселоной». Раньше мы могли бы сказать: «Да ладно, мы уже победили в группе, мы можем расслабиться сегодня». Но что произошло вместо этого? Они просто разорвали «Барселону».

Они хотят в каждой игре показывать, что они лучшие. Эта воля к победе передается всем», — приводит слова Кана Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» предстоит сыграть с австрийским «РБ Зальцбург». В чемпионате Германии подопечные Юлиана Нагельсмана уверенно идут первыми, занимая первую позицию в турнирной таблице, набрав 43 очка в 17 турах и опережая ближайшего преследователя на 9 баллов.

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей». Обзор доступен на «Чемпионате».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.