Кан: «Бавария» могла расслабиться в матче с «Барселоной», но вместо этого она разнесла их

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о менталитете команды, объяснив свою позицию на примере матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (3:0).
«Меня всегда поражал менталитет нашей команды. Возьмём, к примеру, домашнюю игру с «Барселоной». Раньше мы могли бы сказать: «Да ладно, мы уже победили в группе, мы можем расслабиться сегодня». Но что произошло вместо этого? Они просто разорвали «Барселону».
Они хотят в каждой игре показывать, что они лучшие. Эта воля к победе передается всем», — приводит слова Кана Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» предстоит сыграть с австрийским «РБ Зальцбург». В чемпионате Германии подопечные Юлиана Нагельсмана уверенно идут первыми, занимая первую позицию в турнирной таблице, набрав 43 очка в 17 турах и опережая ближайшего преследователя на 9 баллов.
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей». Обзор доступен на «Чемпионате».
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