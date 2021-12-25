«Боруссия» хочет удержать Холанда двукратным повышением зарплаты

Норвежец Эрлинг Холанд, чей контракт с «Боруссией» действует до 2024 года, может покинуть дортмундскую команду летом 2022 года за € 75 млн отступных, прописанных в соглашении. Однако руководство клуба планирует его сохранить.
Боссы хотят сделать его пребывание в команде чрезвычайно привлекательным, намереваясь удвоить его зарплату, сообщил Bild.
На данный момент Холанд зарабатывает € 8 млн в год. Если он останется в клубе и после лета 2022 года, то сможет заработать вдвое больше. В дополнение к € 16 млн может быть заключена выгодная рекламная сделка с поставщиком формы «Боруссии» — компанией Puma, что сделает Холанда самым высокооплачиваемым футболистом в составе дортмундцев.
Сейчас этот статус принадлежит Марко Ройсу, который, по данным СМИ, зарабатывает около € 12 млн в год.
Ранее сообщалось, что Холанд летом может покинуть клуб. В его услугах заинтересованы в том числе «Реал» и «Манчестер Юнайтед», готовые заплатить за футболиста € 75 млн.
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