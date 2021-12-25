Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» хочет удержать Холанда двукратным повышением зарплаты

«Боруссия» хочет удержать Холанда двукратным повышением зарплаты
Комментарии

Норвежец Эрлинг Холанд, чей контракт с «Боруссией» действует до 2024 года, может покинуть дортмундскую команду летом 2022 года за € 75 млн отступных, прописанных в соглашении. Однако руководство клуба планирует его сохранить.

Боссы хотят сделать его пребывание в команде чрезвычайно привлекательным, намереваясь удвоить его зарплату, сообщил Bild.

На данный момент Холанд зарабатывает € 8 млн в год. Если он останется в клубе и после лета 2022 года, то сможет заработать вдвое больше. В дополнение к € 16 млн может быть заключена выгодная рекламная сделка с поставщиком формы «Боруссии» — компанией Puma, что сделает Холанда самым высокооплачиваемым футболистом в составе дортмундцев.

Сейчас этот статус принадлежит Марко Ройсу, который, по данным СМИ, зарабатывает около € 12 млн в год.

Ранее сообщалось, что Холанд летом может покинуть клуб. В его услугах заинтересованы в том числе «Реал» и «Манчестер Юнайтед», готовые заплатить за футболиста € 75 млн.

Новость по теме
В «Баварии» отреагировали на возможный переход Холанда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021