Игрок «Ливерпуля» рассказал о достижении, с которым он попал в Книгу рекордов Гиннесса

26-летний японский нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино рассказал, как в 18-летнем возрасте ему удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса с весьма необычным достижением.



«Да, я установил рекорд по количеству «пятёрок» за минуту, но думаю, что он был побит.



Это случилось, когда я играл за «Сересо Осака», и это было мероприятие, организованное клубом для людей, живущих в этом районе. Около 200 человек выстроились в очередь в торговом центре, и так как я был самым молодым игроком в команде, меня выбрали присоединиться к ним в качестве автора рекорда», — цитирует Минамино Sports Illustrated.

Обзор яркого матча 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не смогли выявить победителя.

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