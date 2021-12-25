Хавбек «Русенборга»: Холанд всегда шёл к вершине. Его успехи мотивируют игроков в Норвегии

Полузащитник «Русенборга» Эдвард Тагсет поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде, с которым играл в сборной Норвегии U17.
«Мы мало играли вместе, но я на него насмотрелся. Он был таким же, как сейчас: сильным, мощным, всегда забивающим голы. Он всегда был таким. То, что он делает, невероятно. Я практически его ровесник, и его успехи мотивируют норвежских футболистов. Он доказывает, что молодой игрок из Норвегии может стать одним из лучших в мире. Это то, кем он является. Ему повезло с клубами, за которые он играл. Он очень трудолюбив и всё делает профессионально. Его нынешнее положение закономерно, потому что он всегда поступал правильно.
Куда бы Эрлинг ни пошёл, он просто продолжает забивать и добиваться успеха. Ещё когда он выступал за «Зальцбург», уже было видно, что он стремится к тому, чтобы стать лучшим в мире. Он всегда шёл к вершине», — приводит слова Тагсета Goal.com.
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