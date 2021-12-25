Симоне Индзаги: надеюсь, Брозович и Перишич продлят контракты с «Интером»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о продлении контрактов с игроками клуба, а также поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Кальяри» Наитана Нандеса.
«Я хочу, чтобы Марcело Брозович в ближайшее время подписал новый контракт с «Интером»! Он счастлив в клубе. Также надеюсь, что Иван Перишич очень скоро подпишет новый контракт. Наитан Нандес может стать для нас интересной возможностью в зимнее трансферное окно. Посмотрим», – цитирует Индзаги спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Миланский «Интер» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Наполи» (39) и «Милан» (39).
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