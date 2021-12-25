Хакан Чалханоглу: у моего ухода из «Милана» было много причин

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал о причинах, по которым он принял решение покинуть «Милан».



«Когда я перешёл в «Интер», в моей карьере был спад. Мне было трудно справиться с этой ситуацией. В конце концов, «Милан» не участвовал в Лиге чемпионов на протяжении семи сезонов. У моего ухода было много причин. «Милан» не объяснил их, так что я взял ситуацию в свои руки», – цитирует Чалханоглу Calcio Mercato.



Чалханоглу подписал с «Интером» контракт на три года. Сообщалось, что по условиям соглашения турок будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов. Хакан выступал за «Милан» с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать соглашение с «Миланом», которое истекало 30 июня 2021 года.

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