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Хакан Чалханоглу: в «Интере» по достоинству оценили мои качества

Хакан Чалханоглу: в «Интере» по достоинству оценили мои качества
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Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу признался, что прекрасно чувствует себя в миланском клубе.

«Я рад быть в «Интере». Горжусь этим. Хочу поблагодарить команду, поскольку здесь мне действительно помогают стать важным игроком. В «Интере» по достоинству оценили мои качества и вклад в работу, поэтому я делаю всё возможное, чтобы помочь клубу. Также я благодарен болельщикам, потому что они всегда поддерживают меня. Для меня большая честь играть в «Интере», — приводит слова Чалханоглу Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» в 17 матчах набрал 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Чалханоглу принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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