Агент: «Брентфорд» предложил «Шахтёру» € 12 млн за Мудрика, но донецкий клуб отказался
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Донецкий «Шахтёр» получил от английского «Брентфорда» предложение по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, но отказался продавать игрока, утверждает агент 20-летнего украинца Алексей Алёхин.
«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой £ 28 тысяч в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.
«Брентфорд» сделал предложение «Шахтёру» в размере € 12 млн плюс дополнительные бонусы», – цитирует Алёхина Tribuna.com.
В этом сезоне Мудрик провёл 11 матчей в чемпионате Украины, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов.
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