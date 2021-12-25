Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: «Брентфорд» предложил «Шахтёру» € 12 млн за Мудрика, но донецкий клуб отказался

Агент: «Брентфорд» предложил «Шахтёру» € 12 млн за Мудрика, но донецкий клуб отказался
Комментарии

Донецкий «Шахтёр» получил от английского «Брентфорда» предложение по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, но отказался продавать игрока, утверждает агент 20-летнего украинца Алексей Алёхин.

«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой £ 28 тысяч в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтёру» в размере € 12 млн плюс дополнительные бонусы», – цитирует Алёхина Tribuna.com.

В этом сезоне Мудрик провёл 11 матчей в чемпионате Украины, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021