Переговоры о новом контракте Дибалы с «Ювентусом» остановлены

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала приостановили переговоры о продлении контракта. В клубе уверяют, что новый контракт аргентинца – лишь вопрос времени, но появляются версии, что стороны находятся всё дальше от договорённости. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Corriere Dello Sport.



28-летний Дибала в 17 матчах нынешнего сезона отметился восемью голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 40 млн. Действующая рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

«Ювентус» после 19 туров чемпионата Италии занимает в турнирной таблице пятое место с 34 очками.