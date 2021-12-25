Переговоры о новом контракте Дибалы с «Ювентусом» остановлены
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«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала приостановили переговоры о продлении контракта. В клубе уверяют, что новый контракт аргентинца – лишь вопрос времени, но появляются версии, что стороны находятся всё дальше от договорённости. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Corriere Dello Sport.
28-летний Дибала в 17 матчах нынешнего сезона отметился восемью голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 40 млн. Действующая рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.
«Ювентус» после 19 туров чемпионата Италии занимает в турнирной таблице пятое место с 34 очками.
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