Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переговоры о новом контракте Дибалы с «Ювентусом» остановлены

Переговоры о новом контракте Дибалы с «Ювентусом» остановлены
Комментарии

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала приостановили переговоры о продлении контракта. В клубе уверяют, что новый контракт аргентинца – лишь вопрос времени, но появляются версии, что стороны находятся всё дальше от договорённости. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Corriere Dello Sport.

28-летний Дибала в 17 матчах нынешнего сезона отметился восемью голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 40 млн. Действующая рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

«Ювентус» после 19 туров чемпионата Италии занимает в турнирной таблице пятое место с 34 очками.

Новость по теме
Генеральный директор «Ювентуса»: в наши дни игроки сильнее верны агентам, а не клубам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021