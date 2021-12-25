Индзаги: уход Лукаку не был запланирован. «Интер» хотел продать только Хакими

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, как отреагировал на уход форварда Ромелу Лукаку прошлым летом.

Бельгийца, который был лучшим бомбардиром «Интера» в двух предыдущих сезонах, продали в «Челси» за € 115 млн.

«Я тренировал Лукаку неделю, он отличный игрок. Его уход не был запланирован, мы планировали продать только Хакими.



Когда мы поняли, что Лукаку уйдёт, я поговорил с [директорами Джузеппе] Мароттой и [Пьеро] Аузилио и упомянул Эдина Джеко. Они ответили, что они пытались заполучить его в течение многих лет. Джеко — тот тип нападающего, который помогает всей команде хорошо играть», — сказал Индзаги в интервью La Gazzetta dello Sport.

После первого круга «Интер» идёт на первом месте в Серии А, набрав 46 очков в 19 матчах.