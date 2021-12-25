Индзаги: уход Лукаку не был запланирован. «Интер» хотел продать только Хакими
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, как отреагировал на уход форварда Ромелу Лукаку прошлым летом.
Бельгийца, который был лучшим бомбардиром «Интера» в двух предыдущих сезонах, продали в «Челси» за € 115 млн.
«Я тренировал Лукаку неделю, он отличный игрок. Его уход не был запланирован, мы планировали продать только Хакими.
Когда мы поняли, что Лукаку уйдёт, я поговорил с [директорами Джузеппе] Мароттой и [Пьеро] Аузилио и упомянул Эдина Джеко. Они ответили, что они пытались заполучить его в течение многих лет. Джеко — тот тип нападающего, который помогает всей команде хорошо играть», — сказал Индзаги в интервью La Gazzetta dello Sport.
После первого круга «Интер» идёт на первом месте в Серии А, набрав 46 очков в 19 матчах.
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