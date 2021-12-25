Клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение «Сочи» по трансферу Кассьерры

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.
«Сочи» получил несколько предложений по трансферу нападающего Матео Кассьеры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Несколько зарубежных клубов хотят приобрести Кассьерру уже этой зимой. В «Сочи» уже пришли предложения от клуба из МЛС и клуба из чемпионата Шотландии. Есть и другие претенденты», — сказал источник «Чемпионату».
24-летний Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом нынешнего года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В 11 матчах Российской Премьер-Лиги нападающий забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт колумбийского форварда истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
- 25 декабря 2021
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