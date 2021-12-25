«Ливерпуль» не планирует покупку игроков в зимнее трансферное окно

Английский «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно не будет осуществлять сделки по переходу футболистов. Клуб рассчитывает усилить свой состав в межсезонье – летом 2022 года. Об этом сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в покупке нападающего «Вильярреала» Арно Груневелда, но испанский клуб отказался продавать игрока в зимнее трансферное окно. Также «Ливерпулю» приписывают интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга.
В ближайшем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Лестером». Встреча состоится 28 декабря. Начало матча – в 23:00 мск. Команда Юргена Клоппа после 18 матчей АПЛ идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком.
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