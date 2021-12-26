Бывший тренер «Милана» может возглавить «Специю»

«Специя» предложила итальянскому специалисту Марко Джампаоло возглавить клуб. Если стороны придут к соглашению, будет подписан контракт до 2023 года с возможностью продления, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Последним клубом 54-летнего Джампаоло был «Торино», где тренер проработал с августа 2020 года по январь 2021 года.

Действующим главным тренером «Специи» является бывший игрок «Барселоны», «Атлетико», «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии Тьяго Мотта.

После 19 туров Серии А «Специя» с 16 набранными очками идёт на 17-м месте в турнирной таблице. Ближайший матч в чемпионате Италии команда проведёт 6 января с «Вероной».

Впервые в своей истории клуб дебютировал в Серии А в сезоне 2019/2020.