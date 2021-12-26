Бывший тренер «Милана» может возглавить «Специю»
Поделиться
«Специя» предложила итальянскому специалисту Марко Джампаоло возглавить клуб. Если стороны придут к соглашению, будет подписан контракт до 2023 года с возможностью продления, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
Последним клубом 54-летнего Джампаоло был «Торино», где тренер проработал с августа 2020 года по январь 2021 года.
Действующим главным тренером «Специи» является бывший игрок «Барселоны», «Атлетико», «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии Тьяго Мотта.
После 19 туров Серии А «Специя» с 16 набранными очками идёт на 17-м месте в турнирной таблице. Ближайший матч в чемпионате Италии команда проведёт 6 января с «Вероной».
Впервые в своей истории клуб дебютировал в Серии А в сезоне 2019/2020.
Новость по теме«Наполи» проиграл «Специи» в матче Серии А из-за автогола
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
06:25
-
06:03
-
05:57
-
05:44
-
05:41
-
05:09
-
04:55
-
04:42
-
04:31
-
04:12
-
03:48
-
03:14
-
02:06
-
00:45
-
00:40
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 25 декабря 2021
-
23:49
-
23:32
-
23:26
-
22:58
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:34
-
21:27
-
21:09
-
20:36
-
20:33
-
20:17
-
20:04
-
19:40
-
19:36
Партнерский контент