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Гвардиола: люди не умирают от вакцины. Они могут умереть, если не сделают прививку

Гвардиола: люди не умирают от вакцины. Они могут умереть, если не сделают прививку
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе с коронавирусом.

«Число заболевших растёт во всём мире. Люди на стадионах могут заразиться, и при этом не носят маски. Это удивляет меня больше всего. Ты приходишь в торговый центр, чтобы купить подарки для семьи, а посетители не носят маски. Учёные ещё на старте пандемии сказали, что лучшее средство защиты — это дезинфицирующее средство для рук и маска.

Я хочу доверять людям, которые говорят: «Безопаснее всего сделать прививку». Люди не умирают, когда проходят вакцинацию. Люди могу умереть, если не получат вакцину. Нужно постараться, а иначе всё вновь может закрыться. И так будет снова и снова», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

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