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Гвардиола намерен приобрести форварда в «МС» летом

Гвардиола намерен приобрести форварда в «МС» летом
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола изъявил желание приобрести нападающего в свою команду летом.

«Мы не покупали ни одного нападающего. Рано или поздно это придётся сделать этому клубу. Однажды это произойдёт», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Известный инсайдер Фабрицио Романо дополнил в своём «твиттере», что клуб купит нападающего не в ближайшее трансферное окно, а только летом. Команда хочет подготовить план для переговоров именно на летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Барселона» и «МС» договорились о сумме в размере € 55 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов за испанского полузащитника Феррана Торреса. Однако, чтобы осуществить переход, «Барсе», в соответствии с законами испанской Примеры, необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

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