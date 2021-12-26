«Эвертон» объявит о трансфере Миколенко из киевского «Динамо» в ближайшее время

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком «Эвертона», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, 22-летний украинский футболист успешно прошёл медицинский осмотр в английском клубе. Стороны уже подготовили все документы. О трансфере Миколенко в «Эвертон» будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока составит от € 21 млн до € 23 млн.
Напомним, Миколенко выступает за основную команду киевского «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах чемпионата Украины и отдал 3 результативные передачи. С 2018 года Миколенко вызывается в национальную команду Украины.
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