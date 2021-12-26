«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 декабря, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (17) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».