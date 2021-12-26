Тренер «Кристал Пэлас» Виейра пропустит сегодняшний матч с «Тоттенхэмом» из-за ковида

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра сдал положительный тест на коронавирус, поэтому пропустит сегодняшний матч 19-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Орнштейн.
По информации источника, «Кристал Пэлас» хотел перенести матч со «шпорами», но руководство Премьер-лиги отказало «орлам».
Матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» пройдёт сегодня, 26 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
«Тоттенхэм» набрал 26 очков в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (20) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (44), который является также действующим чемпионом Англии.
Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»:
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