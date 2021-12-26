Джикия назвал свой самый важный гол за «Спартак»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самом важном голе, который он забил в составе красно-белых.

«Любая игра с московскими командами важна, но один из матчей с «Динамо» я выделяю особенно. Тогда мой гол, который считаю красивым по исполнению, стал решающим и принёс победу 1:0. Для меня этот мяч — самый важный за «Спартак» на данный момент.

И нельзя не сказать о домашней игре в Кубке России с ЦСКА, где забили победный гол в добавленное время. Мы провели с Доменико очень хороший игровой отрезок, который привёл клуб к серебряным медалям. Было много классных побед, в том числе и очень крупных по счёту, но вспомнить хочется именно об этой победе над ЦСКА. Она характеризует «Спартак»: ведём 2:0, потом ничья, а дальше в концовке что-то получается — и все счастливы!» — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».