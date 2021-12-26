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Два клуба присоединились к борьбе за Алексея Миранчука

Два клуба присоединились к борьбе за Алексея Миранчука
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб, сообщает журналист Альфредо Педулла на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, помимо «Дженоа» и «Вероны», 26-летним футболистом интересуются ещё два иностранных клуба, названия которых не уточняются. Ранее сообщалось, что «Аталанта» рассчитывает отдать Миранчука в аренду с правом последующего выкупа.

Напомним, Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл на поле 397 минут в 12 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов, отметившись 1 голом и 1 голевой передачей. Контракт Миранчука с клубом из Бергамо истекает в 2024 году.

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