«Манчестер Сити» — «Лестер»: Зинченко — в старте «горожан», Варди — в запасе гостей

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Диаш, Канселу, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Стерлинг, Марез.
Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Мбете-Табю, Фоден, Грилиш, Палмер, Чагас, Жезус.
«Лестер»: Шмейхель, Томас, Вестергор, Амарти, Олбрайтон, Мэддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Лукман, Ихеаначо, Перес.
Запасные: Якупович, Бертранд, Кастань, Нельсон, Чодури, Макатир, Ндиди, Сумаре, Варди.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.
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