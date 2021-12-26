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С. Ребров: футбол на Украине зависит от того, интересуется ли им президент страны

С. Ребров: футбол на Украине зависит от того, интересуется ли им президент страны
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Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, сейчас возглавляющий эмиратский «Аль-Айн», рассказал, как смотрит матчи чемпионата Украины, и поделился мыслями о развитии украинского футбола.

«Разница во времени не позволяет смотреть матчи в прямом эфире. Два часа разницы, приходится смотреть игры в 23:00, это уже слишком поздно, потому что далеко добираться домой. Но утром я смотрю достаточно много игр.

Развивается ли украинский футбол? Думаю, что тот же уровень. Не вижу ни регресса, ни улучшений. К сожалению, есть большой отток иностранных футболистов. Когда я там работал, то в каждом клубе были квалифицированные легионеры. Сейчас иностранцев много, но их квалификация, как по мне, недостаточна, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам.

У нас футбол во многом зависит от политической ситуации в стране, от того, интересуется ли президент футболом, готов ли он развивать его. Сейчас президент заинтересован в развитии футбола, поэтому, я думаю, есть интерес, возвращаются люди, которые готовы вкладывать деньги. У нас футбол зависит от отношения руководства страны к нему», – приводит слова Реброва Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «Бомбардир».

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