«Саутгемптон» переиграл на выезде «Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Гости одержали победу – 3:2.



На 8-й минуте счёт открыл полузащитник «святых» Мохамед Эльюнусси, ему ассистировал Кайл Уолкер-Питерс. На 49-й минуте полузащитник хозяев Майкл Антонио сравнял счёт, голевую передачу сделал Крэйг Доусон.

Гол Эльюнусси:

Антонио забивает ответный мяч:

На 61-й минуте пенальти в ворота «Вест Хэма» реализовал хавбек Джеймс Уорд-Праус. Через три минуты форвард «молотобойцев» Мохамед Саид Бенрахма забил ответный мяч, голевой пас на счету Джаррода Боуэна.

Уорд-Праус выводит «святых» вперёд:

Бенрахма сравнивает счёт:

На 70-й минуте защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Уорд-Праус.

Гол Беднарека:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогали ему ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Роберт Джонс.

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