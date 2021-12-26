«Саутгемптон» переиграл на выезде «Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Гости одержали победу – 3:2.
На 8-й минуте счёт открыл полузащитник «святых» Мохамед Эльюнусси, ему ассистировал Кайл Уолкер-Питерс. На 49-й минуте полузащитник хозяев Майкл Антонио сравнял счёт, голевую передачу сделал Крэйг Доусон.
Антонио забивает ответный мяч:
На 61-й минуте пенальти в ворота «Вест Хэма» реализовал хавбек Джеймс Уорд-Праус. Через три минуты форвард «молотобойцев» Мохамед Саид Бенрахма забил ответный мяч, голевой пас на счету Джаррода Боуэна.
Уорд-Праус выводит «святых» вперёд:
На 70-й минуте защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Уорд-Праус.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогали ему ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Роберт Джонс.
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