Тухель — о Лукаку: мы держали его на поле дольше планируемого

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в матче с «Астон Виллой» (3:1).
«Сегодня он провёл великолепный матч, однако нам пришлось держать его на поле дольше планируемого. В нормальной ситуации он сыграл бы один тайм или 60 минут, не более. И это даже больше того, что рекомендовал наш медицинский штаб. Тем не менее он выглядел хорошо на тренировках, и я хотел, чтобы он был на поле как можно больше времени», – цитирует Тухеля официальный сайт клуба.
Бельгиец вышел на поле после перерыва, забил победный гол и заработал пенальти.
Для бельгийского футболиста этот гол стал девятым в ворота «Астон Виллы» в 10 встречах с командой. Ни одному клубу Лукаку в своей карьере не забивал чаще.
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