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«Эвертон» предложил «Интеру» и «Наполи» трансфер защитника Диня

«Эвертон» предложил «Интеру» и «Наполи» трансфер защитника Диня
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Защитник «Эвертона» Лука Динь перестанет входить в планы главного тренера команды Рафаэля Бенитеса после подписания контракта с украинским защитником киевского «Динамо» Виталием Миколенко. Услуги французского футболиста были предложены «Интеру» и «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Динь стал футболистом английского клуба летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Срок действия контракта французского футболиста с «Эвертоном» подходит к концу летом 2025 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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