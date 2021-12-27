Роналдо выплатит долг «Крузейро» перед ФИФА в размере € 7,7 млн

Президент «Крузейро» Сержио Сантос Родригес рассказал о долге клуба перед ФИФА в размере € 7,7 млн, который выплатит новый владелец «Крузейро» бывший бразильский футболист Роналдо.



«Роналдо выплатит долг. Теоретически он принадлежит ассоциации, но должен быть выплачен, иначе не будет возможности играть. В следующем году у нас будут большие затраты на заключение контракта с Родригиньо. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты в следующем году без задержек с зарплатами и санкций со стороны ФИФА», — приводит слова Родригеса Mundo Deportivo.

Напомним, в этом месяце Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн.

Роналдо завершил карьеру игрока в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.