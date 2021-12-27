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«Барселона» не планирует подписывать Зиеша и Стерлинга

«Барселона» не планирует подписывать Зиеша и Стерлинга
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Испанская «Барселона» не заинтересована в полузащитнике «Челси» Хакиме Зиеше и нападающем «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге. Клуб подпишет лишь форварда команды Хосепа Гвардиолы Феррана Торреса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Объявление о переходе 21-летнего испанского футболиста должно состояться 27 декабря. Сегодня Торрес пройдёт для «Барселоны» медицинское обследование и подпишет 5-летний контракт. «Барселона» заплатит за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.

Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 45 млн.

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