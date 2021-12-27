Подготовлен законопроект о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов

Депутат ЛДПР Борис Пайкин рассказал о законопроекте о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов. Проект закона предусматривает штрафы от 50 до 400 тыс. рублей для таких агентов.



«Сегодня деятельность таких агентов наносит урон отдельно взятым спортсменам, которые были обмануты, заключили договор на кабальных условиях и львиную долю своего дохода вынуждены отдавать спортивному агенту. От деятельности таких агентов страдает отечественная спортивная индустрия в целом. Ведь такие агенты в погоне за наживой переманивают талантливых молодых спортсменов за рубеж, где последние вопреки ожиданиям лишаются возможности профессионального развития и карьерного роста.



Главное, что принятие этих документов позволит повысить уровень защищённости спортсменов и тренеров от недобросовестных агентов. Уверен, что профессиональные агенты, получившие аккредитацию, ни в коей мере не пострадают от этих изменений», — приводит слова Пайкина «РБК-Спорт».