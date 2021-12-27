«Тоттенхэму» придётся заплатить € 70 млн за двух игроков «Ювентуса»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассчитывает усилить линию полузащиты команды футболистами «Ювентуса» Деяном Кулушевски и Уэстоном Маккенни. Итальянский клуб оценивает каждого футболиста в € 35 млн и не готов рассматривать предложения ниже. Об этом сообщает Calciomercato.

21-летний Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в январе 2020 года за € 35 млн. В нынешнем сезоне шведский футболист в 21 матче во всех турнирах забил гол и отдал три голевые передачи. Контракт Кулушевски истекает в 2025 году.



23-летний Маккенни стал игроком итальянского клуба летом 2021 года, перейдя из «Шальке» за € 20,5 млн. В 18 матчах сезона американский футболист забил два гола. Контракт Маккенни истекает в 2025 году.

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