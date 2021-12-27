«Челси» признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.



«Челси» признан лучшим мужским клубом 2021 года. В этом году лондонцы под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля выиграли Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» (1:0), а также завоевали Суперкубок УЕФА.

Лучшим женским клубом года стала «Барселона». Каталонцы в уходящем году оформили требл: выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

Ранее лучшим игроком года среди мужчин был признан Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.