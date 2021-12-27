Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

«Челси» признан лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards
Комментарии

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.

«Челси» признан лучшим мужским клубом 2021 года. В этом году лондонцы под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля выиграли Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» (1:0), а также завоевали Суперкубок УЕФА.

Лучшим женским клубом года стала «Барселона». Каталонцы в уходящем году оформили требл: выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

Ранее лучшим игроком года среди мужчин был признан Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021