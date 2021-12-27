«Футбол жесток». Селихов рассказал о последних словах Витории в «Спартаке»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о словах Руя Витории после последнего матча, в котором красно-белые уступили «Сочи» (0:3).

«Прощальный разговор с Виторией? Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал. После этого был командный ужин, просто поужинали молча. Понятно, что все были разочарованы этим результатом, который не по делу, если честно. И все разъехались — вот и всё.

Связывался ли я с Руем после его отставки? Да, написал тренеру вратарей и ему. Сказал «Спасибо за работу, удачи», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

15 декабря московский клуб объявил об отставке португальского специалиста Руя Витории. Уже спустя несколько дней команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.