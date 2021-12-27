Анохин подтвердил, что Габулов сменит его на посту генерального директора «Химок»
Поделиться
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сменит Сергея Анохина на посту генерального директора «Химок». Об этом сам Анохин сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер».
Сам Анохин останется в наблюдательном совете «Химок». Он занимает пост генерального директора клуба с сентября 2020 года
Последним местом работы Габулова был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Владимир возглавил совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Этим летом Габулов объявил об уходе из клуба.
«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:38
-
21:26
-
21:24
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:33
-
19:23
-
19:07
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
17:50
-
17:44
Партнерский контент