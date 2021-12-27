Анохин подтвердил, что Габулов сменит его на посту генерального директора «Химок»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сменит Сергея Анохина на посту генерального директора «Химок». Об этом сам Анохин сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер».



Сам Анохин останется в наблюдательном совете «Химок». Он занимает пост генерального директора клуба с сентября 2020 года



Последним местом работы Габулова был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Владимир возглавил совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Этим летом Габулов объявил об уходе из клуба.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев.