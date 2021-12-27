Тульский «Арсенал» выпустил новогоднюю короткометражку «Ёлки по-арсенальски». Видео

Пресс-служба тульского «Арсенала» выпустила короткометражку, приуроченную к наступающему Новому году. Стоит отметить, что одну из главных ролей в видеоролике сыграл полузащитник команды Сергей Ткачёв.

«Карусель жизни кружит нас с каждым годом все быстрее, и в череде бесконечных дел мы порой забываем верить в чудо. Накануне самого долгожданного праздника мы приглашаем вас в новогоднюю сказку. Давайте вернемся в беззаботное детство и вновь поверим в чудеса! Пусть в новом году ваши самые заветные мечты сбудутся, а нашему «Арсеналу» в 2022-м — красивых голов и новых побед!» — написала пресс-служба «Арсенала» под роликом на своём YouTube-канале.

Напомним, «Арсенал» завершил первую половину сезона РПЛ на 12-м месте в турнирной таблице. Тульский клуб набрал 19 очков в 18 матчах чемпионата России.