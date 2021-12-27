«Динамо» выпустило юмористический ролик про Новый год

Московское «Динамо» выпустило юмористический поздравительный видеоролик в преддверии Нового года. На нём представители команды болеют за обычных людей во время новогодней суеты.
«На протяжении всего года вы поддерживали нас на трибунах и у экранов. Футбол ушёл на новогодние каникулы, и теперь мы хотим поделиться своей поддержкой с вами!
Сейчас каждый из нас находится в ожидании чего-то нового… Пусть всё получится в 2022 году! Болеем за вас также эмоционально», — написала пресс-служба «Динамо» под видео на своём YouTube-канале.
Напомним, «Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. На счету москвичей 36 набранных очков. У лидера чемпионата страны, «Зенита», в активе 38 очков.
- 27 декабря 2021
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