«Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника «Барселоны» Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может в январе на правах аренды покинуть команду. В услугах 29-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Sport.es.



По информации источника, «Арсенал» является приоритетным вариантом для Коутиньо и его окружения. «Барселона» готова продолжать платить игроку часть зарплаты.



29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник принял участие в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 20 млн.



В нынешнем сезоне Коутиньо в 12 матчах испанской Примеры забил два гола.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Норвич» — «Арсенал»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме «Арсенал» предложил «Барселоне» обменять Обамеянга на Коутиньо

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.