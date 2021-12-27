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«Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника «Барселоны» Коутиньо

«Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника «Барселоны» Коутиньо
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может в январе на правах аренды покинуть команду. В услугах 29-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Sport.es.

По информации источника, «Арсенал» является приоритетным вариантом для Коутиньо и его окружения. «Барселона» готова продолжать платить игроку часть зарплаты.

29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник принял участие в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 20 млн.

В нынешнем сезоне Коутиньо в 12 матчах испанской Примеры забил два гола.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Норвич» — «Арсенал»:

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