Во Франции ввели ковидные ограничения на посещение спортивных мероприятий

Правительство Франции утвердило ряд новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, было приятно решение ограничить посещаемость спортивных мероприятий, информирует Goal.

Уже со следующей недели в силу вступят новые ковидные ограничения: спортивные мероприятия смогу посещать не более 5 тыс. человек на открытом воздухе и не более 2 тыс. человек в помещении.

Отмечается, что окончательный срок действия этих ограничений ещё не утверждён. Всё будет зависеть от дальнейшей динамики распространения COVID-19.

Напомним, на данный момент во французской Лиге 1 сыграно 19 туров. Лидером соревнования является «Пари Сен-Жермен», который набрал 46 очков. У ближайших преследователей, «Ниццы» и «Марселя», 33 очка в активе.