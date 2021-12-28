Украинский клуб оштрафовали за интервью не на государственном языке

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский «Верес» за интервью не на государственном языке после матча 17-го тура чемпионата Украины с «Динамо» (0:3).
«Причина – нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ «Верес» – «Динамо». Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Также сообщается, что теперь представители «Вереса» будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне — клуб готов организовать курсы по изучению украинского. Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.
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