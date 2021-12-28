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Луческу признан лучшим тренером чемпионата Украины 2021 года

Луческу признан лучшим тренером чемпионата Украины 2021 года
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Главный тренер «Динамо Киев» Мирча Луческу признан лучшим тренером чемпионата Украины в 2021 году, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Решение принималось Всеукраинским объединением тренеров по футболу. В уходящем году киевское «Динамо» под руководством 76-летнего румынского специалиста выиграло чемпионат, а также Кубок и Суперкубок Украины.

Пятёрка лучших тренеров чемпионата Украины 2021 года выглядит следующим образом.

1. Мирча Луческу («Динамо») — 4,5 очка

2. Виктор Скрипник («Заря») — 4,34 очка

3. Игор Йовичевич («Днепр-1») — 4,3 очка

4. Луиш Каштру («Шахтер») — 4,22 очка

5. Роберто Де Дзерби («Шахтер») — 4,2 очка

Напомним, что назначение Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо» в 2020 году вызвало среди фанатов клуба неоднозначную реакцию, так как в период с 2004 по 2016 год румынский специалист возглавлял главного конкурента киевлян по чемпионату – донецкий «Шахтёр».

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