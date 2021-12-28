Матч «Ювентус» — «Наполи» в Серии A под угрозой срыва
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Матч 20-го тура итальянской Серии A между «Ювентусом» и «Наполи» может быть перенесён из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Football Italia.
По данным источника, сейчас рассматривается вариант, при котором матч «Ювентус» — «Наполи» может быть отменён из-за возросшего количества заражений коронавирусной инфекции среди футболистов чемпионата Италии.
Матч между «Ювентусом» и «Наполи» в 20-м туре чемпионата Италии запланирован на 6 января в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус», начало матча – в 22:45 мск.
После 19 туров чемпионата Италии «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От лидирующего «Интера» команда отстаёт на 7 очков. «Ювентус» находится на пятом месте, набрав 34 очка.
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