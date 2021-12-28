В российский прокат выйдет фильм про Ибрагимовича «Я — Златан». Появился финальный трейлер

«Чемпионат» и компания Capella Film выпустили финальный трейлер спортивного байопика «Я – Златан». Фильм является участником Римского кинофестиваля (Rome FF) 2021. Премьера кинокартины в российском прокате состоится 27 января 2022 года.

Финальный трейлер фильма «Я — Златан»

История одного из самых известных и эпатажных футболистов мира – Златана Ибрагимовича. За свою карьеру он сменил множество больших клубов, таких как «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и другие. Картина расскажет о юности и первых шагах в карьере шведского форварда, показав историю восхождения будущей суперзвезды на олимп профессионального футбола.

В основу фильма легла автобиография Златана Ибрагимовича, написанная им в соавторстве со шведским журналистом и писателем Давидом Лагеркранцем. Книга была опубликована в 2011 году и уже переведена на 30 языков, в том числе и на русский. Издание на шведском языке было продано тиражом более 500 тыс. экземпляров всего за шесть недель, что сделало его самой быстро продаваемой книгой в Швеции.

Фильм уже продан для проката в Германию и Австрию, Швейцарию, страны Бенилюкса и Болгарию, в Италию, страны Прибалтики, а также в Албанию, Словению, Хорватию, Сербию, Черногорию, Боснию, Косово и Македонию.