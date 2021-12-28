Генеральный директор «Химок» Габулов: Жирков — один из кандидатов в нашу команду

Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что в подмосковном клубе рассматривают возможность заключения контракта с защитником Юрием Жирковым.



«Планы на зимние трансферы? Здесь без конкретики, чтобы не возникло сложностей с реализацией. Надеюсь, что мой игровой опыт скажется положительно на процессе переговоров, да. Но есть и другие факторы, которые могут сказаться.



Юру Жиркова я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем как одного из кандидатов в нашу команду. Верю и надеюсь, что Мамаев может помочь «Химкам». Планирую ли собрать весь ЦСКА в «Химках»? Я бы не стал проводить такие параллели», — приводит слова Габулова Sport24.

Новость по теме Жирков пошутил, что хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне»