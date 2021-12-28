В одном из лидеров Примеры серьёзная вспышка коронавируса. Болеют больше 15 игроков

В испанском «Райо Вальекано» произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает в «Твиттере» El Chiringuito TV.
По информации источника, коронавирус был выявлен у 17 игроков. Руководство клуба попытается перенести матч 19-го тура Примеры с «Атлетико», который должен состояться в воскресенье, 2 января.
После 18 сыгранных туров «Райо Вальекано» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 30 очков. «Атлетико» идёт следом за «Райо» в таблице, у команды Диего Симеоне 29 очков. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», который за 19 туров заработал 46 очков.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Алавес»:
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