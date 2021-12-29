Экс-форвард «Ливерпуля»: над Терри висит тень расизма, поэтому он тренирует только юниоров

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор поделился мнением, почему экс-защитник «Челси» Джон Терри не приступил к тренерской работе на высоком уровне.



«Возвращение в «Челси», чтобы работать с молодёжью — это большой провал для бывшего защитника сборной Англии и «Челси».



Так что же происходит? Я верю, что однажды из Терри получится очень хороший тренер. Он — победитель, хороший организатор и лидер.



Почему его партнёры Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард получили хорошую работу, а Терри вернулся к юниорам?



Ну, для меня всё совершенно очевидно. Джон Терри – человек с подпорченной репутацией. Он до сих пор должным образом не извинился перед Антоном Фердинандом за свои расистские оскорбительные слова, сказанные ему 10 лет назад.



Это тень, которая всё ещё висит над Терри, и я считаю, что она будет сдерживать его амбиции в тренерском деле, пока всё не будет исправлено», — цитирует Коллимора Mirror.



Напомним, в октябре 2011 года Джон Терри оскорбил на расовой почве защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Антона Фердинанда. Фердинанд подал на Терри в суд, однако сторона обвинения не смогла собрать достаточно доказательств.

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