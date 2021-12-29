Глава академии «Динамо»: у Захаряна были проблемы с болезнью Осгуда-Шляттера

Руководитель академии «Динамо» Александр Кузнецов поделился мнением об игре полузащитника московского клуба Арсена Захаряна.
«Я скажу одно – у Арсена есть удивительное и поразительное качество. Он очень быстро адаптируется и привыкает к новым требованиям. Когда он только приехал к нам, я отлично помню этот момент, он был очень тягучим. Он же совсем недолго был в академии им. Коноплёва, до этого занимался в самарских «Крыльях Советов».
Я присутствовал на одной из товарищеских игр, и было заметно, что он чуть медленнее делает всё, что должен делать игрок на его позиции. И у меня с ним был разговор: «Арсен, здесь, в тех матчах, что тебе предстоят, нужно всё делать быстрее, даже если соперник позволяет играть медленно. Всё нужно делать на полтакта, на такт быстрее, более сильные и акцентированные передачи, больше двигаться».
Оказалось, что у него ещё на тот момент были проблемы с болезнью Осгуда-Шляттера, с которой сталкиваются все мальчики в переходном возрасте. Он тщательно это скрывал, боялся, что, не дай бог, из-за болезни не возьмут или перестанут ставить в основу», — цитирует Кузнецова пресс-служба московской федерации футбола.
- 29 декабря 2021
-
00:56
-
00:42
-
00:28
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:19
-
00:09
- 28 декабря 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:36
-
23:23
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:59
-
20:59
-
20:48
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:18