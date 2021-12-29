«Ливерпуль» с минимальным счётом уступил «Лестеру» в матче 20-го тура АПЛ

В ночь с 28 на 29 декабря мск на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу – 1:0.



На 16-й минуте форвард красных Мохамед Салах имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но 11-метровый египтянина парировал вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель.

Салах не реализует пенальти:

Счёт был открыт во втором тайме. На 59-й минуте отличился нападающий «лис» Адемола Лукман, ему ассистировал Кирман Дьюсбери-Холл.

Гол Лукмана:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Дэвид Кут.



«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (25) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

Английская Премьер-лига стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.