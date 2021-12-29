Суарес может продолжить карьеру в МЛС. Его контракт с «Атлетико» действует до конца сезона

Уругвайский форвард «Атлетико Мадрид» Луис Суарес может покинуть клуб, его контракт действует до конца этого сезона. Два клуба МЛС сделали 34-летнему игроку предложения, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что интерес к Суаресу проявляют бразильский «Коринтианс» и «Интер Майами». Клуб из США готов предложить футболисту контракт на два года.
В этом сезоне Луис Суарес сыграл за «Атлетико» в 24 матчах во всех турнирах – на его счету восемь забитых мячей и две голевые передачи. Последний раз нападающему удалось забить 7 ноября этого года в матче 13-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» в гостях встречался с «Валенсией» (3:3).
К «Атлетико» уругваец присоединился в сентябре прошлого года, перейдя из «Барселоны». Сумма компенсации составила € 7 млн.
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